В Варшаве украинка сделала надпись на лбу и получила штраф и запрет на перелет

Украинку сняли с рейса в Цюрих в аэропорту Варшавы из-за надписи «бомба» на лбу. Об этом сообщает издание Wiadomosci. Утверждается, что 29-летняя женщина нанесла слово помадой и в таком виде ходила по терминалу.

Служба безопасности задержала гражданку Украины, которая объяснила, что это была шутка. После тщательного досмотра багажа опасных предметов у пассажирки не обнаружили.

«За правонарушение женщина была оштрафована на 500 злотых (10 930 рублей — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в статье. Она также получила отказ в перелете.

