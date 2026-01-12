Ушедшая из России американская сеть отелей подала на регистрацию товарного знака в стране

Ушедшая из России сеть Marriott обратилась в Роспатент

Американская сеть отелей Marriott 4 января подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Aloft by Marriott» в двух различных исполнениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Бренд планируют использовать для гостиничных услуг, бронирования номеров, а также услуг в сфере рекламы, франчайзинга, управления бизнесом, продаж товаров повседневного спроса, бизнес-администрирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Aloft Hotels была основана в 2005 году, а в 2016-м стала частью Marriott. Сеть Aloft включает в себя более 70 гостиниц по всему миру.

Marriott работал в России на протяжении 25 лет, в том числе через франчайзи. Компания приостановила деятельность на российском рынке в 2022 году.

Ранее аналитики «Яндекс Путешествий» назвали россиянам лучшие отели, представленные сервисом в 2024 году, в рамках премии «Приятно оставаться». В этот список вошел 751 объект размещения из 66 регионов страны. Как указали специалисты, все гостиницы востребованы среди путешественников и демонстрируют отличный уровень сервиса.

