В Еврокомиссии признали необходимость переговоров с Россией

Представитель ЕК Пиньо признала необходимость переговоров с РФ в какой-то момент

Европейскому союзу (ЕС) в какой-то момент придется вести переговоры с Россией. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что в какой-то момент нам придется вести переговоры и с президентом России Владимиром Путиным», — признала она.

При этом Пиньо добавила, что в данный момент стороны «еще не на том уровне».

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС должен говорить с Россией по вопросам Украины. Она также усомнилась в необходимости отправки западных военных на Украину. Она дала понять, что Италии пришлось бы отправить слишком много своих солдат для сдерживания России.

