В Европе предложили способ спасти Гренландию от Трампа

The Guardian: ЕС должен предложить Гренландии членство из-за Трампа

Европейский союз (ЕС) должен предложить Гренландии членство на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о возможном присоединении острова к США. Такое мнение выразили бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек и старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Андреас Распотник в совместной статье для журнала The Guardian.

«Поскольку все чаще происходят дебаты вокруг приобретения — или даже оккупации — острова, отсутствие встречного предложения со стороны Европы поразительно. Сейчас самое время прямо предложить членство ЕС Гренландии, а следовательно, и Фарерским островам, Исландии и Норвегии — идея, недавно поднятая в Европейском парламенте», — указали авторы статьи.

По мнению Хабека и Распотника, предложение могло бы быть «прагматичным и поэтапным». Они предположили, что остров мог бы стать частью Евросоюза в 2026 или 2027 году. Кроме того, потенциальное соглашение могло бы включать значительный инвестиционный пакет, направленный на развитие инфраструктуры, а также «четкую приверженность сохранению культуры, языка инуитов и их права принимать решения на местном уровне».

Ранее Трамп заявил, что США получат Гренландию «так или иначе». Также он высмеял права Дании на территорию, отметив, что «тот факт, что они высадили лодку у острова 500 лет назад, не означает, что королевство владеет этой землей».