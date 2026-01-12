Профессор Малинен заявил, что Путин был прав, говоря о нацистах в рядах ВСУ

Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о нацистах на Украине. Такое мнение выразил в соцсети X профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Путин в этом вопросе все-таки был прав», — заявил он, комментируя статью в нидерландской газете о нацистах в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее бывший нидерландский наемник Хендрик рассказал о нацистских порядках в ВСУ. По словам Хендрика, командование его полка каждое утро отдавало военным нацистское приветствие. Он утверждает, что не хотел иметь с этим ничего общего и был такой не один.