В Госдуме призвали отвечать «Орешником» за каждую атаку ВСУ по городам России

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал отвечать «Орешником» за каждую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городам России. С таким заявлениям он выступил после удара беспилотников по многоэтажкам в Воронеже, пишет «Газета.Ru».
«Нужно просто взять за правило — и до врага нашего донести — что за один обстрелянный российский город отвечать будут сразу три-пять украинских (...) И дополнительно еще "Орешник" по Киеву, куда-нибудь ближе к улицам Банковой или Грушевского», — обозначил Журавлев.
По мнению парламентария, в случае такого гарантированного ответа на каждую из атак ВСУ, у противника убавится желание продолжать запускать дроны по городам России.
«Ведь каждый такой запуск будет потенциальной угрозой ему самому или его родственникам. Это не жестокость, просто в существующих боевых условиях — осознанная необходимость. А чтобы защитить российские города, нам нужно окончательно ликвидировать киевский режим — альтернативы не дано», — заключил Журавлев.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников семь многоквартирных домов в Воронеже получили повреждения. Пострадали четыре человека.