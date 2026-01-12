Реклама

Россия
11:50, 12 января 2026Россия

В Госдуме призвали отвечать «Орешником» за каждую атаку ВСУ по городам России

Журавлев призвал отвечать «Орешником» за каждую атаку ВСУ по городам России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал отвечать «Орешником» за каждую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городам России. С таким заявлениям он выступил после удара беспилотников по многоэтажкам в Воронеже, пишет «Газета.Ru».

«Нужно просто взять за правило — и до врага нашего донести — что за один обстрелянный российский город отвечать будут сразу три-пять украинских (...) И дополнительно еще "Орешник" по Киеву, куда-нибудь ближе к улицам Банковой или Грушевского», — обозначил Журавлев.

По мнению парламентария, в случае такого гарантированного ответа на каждую из атак ВСУ, у противника убавится желание продолжать запускать дроны по городам России.

«Ведь каждый такой запуск будет потенциальной угрозой ему самому или его родственникам. Это не жестокость, просто в существующих боевых условиях — осознанная необходимость. А чтобы защитить российские города, нам нужно окончательно ликвидировать киевский режим — альтернативы не дано», — заключил Журавлев.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников семь многоквартирных домов в Воронеже получили повреждения. Пострадали четыре человека.

