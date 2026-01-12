В Москве резко похолодает

Синоптик Позднякова: В Москве похолодает до -20 градусов

В конце рабочей недели москвичей ожидает резкое похолодание. Об этом жителей столицы предупредила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями».

По ее словам, во вторник, 13 января, ожидаются небольшие осадки в виде снега и минус 8-10 градусов. В среду снегопад усилится, ночью ожидается минус 13-15 градусов, днем — до минус 10 градусов. В ночь на пятницу температура составит минус 8-13 градусов, днем прогнозируется минус 5-10 градусов.

В субботу, 17 января, температура опустится до минус 15-20 градусов ночью и минус 10-15 градусов днем. Уточняется, что температура воздуха в выходные дни окажется ниже климатической нормы на 7 градусов.

Ранее Позднякова рассказала, когда в Москве пройдет еще один мощный снегопад. По ее словам, обильные осадки могут снова накрыть столицу в середине текущей недели.