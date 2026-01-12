Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:18, 12 января 2026Экономика

В Москве резко похолодает

Синоптик Позднякова: В Москве похолодает до -20 градусов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В конце рабочей недели москвичей ожидает резкое похолодание. Об этом жителей столицы предупредила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями».

По ее словам, во вторник, 13 января, ожидаются небольшие осадки в виде снега и минус 8-10 градусов. В среду снегопад усилится, ночью ожидается минус 13-15 градусов, днем — до минус 10 градусов. В ночь на пятницу температура составит минус 8-13 градусов, днем прогнозируется минус 5-10 градусов.

В субботу, 17 января, температура опустится до минус 15-20 градусов ночью и минус 10-15 градусов днем. Уточняется, что температура воздуха в выходные дни окажется ниже климатической нормы на 7 градусов.

Ранее Позднякова рассказала, когда в Москве пройдет еще один мощный снегопад. По ее словам, обильные осадки могут снова накрыть столицу в середине текущей недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Орешник» ударил по гигантскому авиазаводу во Львове. Там ремонтировали F-16 и собирали беспилотники для налетов на города России

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Макрон поддержал протестующих в Иране

    Назван главный провал Apple

    Малышева раскрыла простой тест для определения инсульта

    Пожертвования украинцам спустили на шопинг и пиццу

    Объяснено желание Санду ликвидировать Молдавию

    В «Айдаре» рассказали о начавшихся из-за холода проблемах ВСУ

    Сноубордист упал в ручей на глазах у отдыхающих и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok