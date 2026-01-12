Реклама

12:04, 12 января 2026

В приграничье России заявили об атаках «внутренних врагов» при ударах по энергетике

Губернатор Белгородской области Гладков заявил об атаках «внутренних врагов»
Майя Назарова

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаках «внутренних врагов» при ударах по энергетике. Таким мнением глава российского приграничного региона поделился на заседании правительства, трансляция которого велась в группе во «ВКонтакте».

Гладков в связи с этим поручил министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой провести мониторинг «попыток провокаций среди населения, чтобы поднять волну недовольства и так в крайне сложной обстановке».

«Видим увеличивающиеся информационные атаки со стороны украинской, украинцев. Видим, что есть атаки со стороны и внутренних врагов», — поделился на заседании белгородский губернатор.

Гладков заверил, что данные о попытках «поднять и сформировать социальное напряжение» направят в силовые структуры. Ситуация с обстрелами крайне тяжелая, а потери энергетических мощностей приобрели «практически катастрофичный» масштаб, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области после атаки Вооруженных сил Украины начали переход на резервную генерацию.

