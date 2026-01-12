В приграничье России заявили об атаках «внутренних врагов» при ударах по энергетике

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаках «внутренних врагов» при ударах по энергетике. Таким мнением глава российского приграничного региона поделился на заседании правительства, трансляция которого велась в группе во «ВКонтакте».

Гладков в связи с этим поручил министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой провести мониторинг «попыток провокаций среди населения, чтобы поднять волну недовольства и так в крайне сложной обстановке».

«Видим увеличивающиеся информационные атаки со стороны украинской, украинцев. Видим, что есть атаки со стороны и внутренних врагов», — поделился на заседании белгородский губернатор.

Гладков заверил, что данные о попытках «поднять и сформировать социальное напряжение» направят в силовые структуры. Ситуация с обстрелами крайне тяжелая, а потери энергетических мощностей приобрели «практически катастрофичный» масштаб, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области после атаки Вооруженных сил Украины начали переход на резервную генерацию.