В России бывший директор музыкальной школы два года перечисляла зарплату дочери на Украину

В Ялте бывший директор музыкальной школы два года перечисляла заработную плату дочери, которая переехала на Украину. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По данным российского издания, в 2021 году в музыкальной школе некоторые занятия стали дистанционными, хотя официального разрешения на это никто не давал. Эти занятия вела дочь бывшего директора, которая уехала жить на Украину.

Мать, пользуясь своим положением, перечисляла дочери зарплату. За два года вышло 212 тысяч рублей плюс 92 социальные выплаты. Всего за не согласованные никем уроки из бюджета школы ушло 375 тысяч рублей.

Перечислявшую средства россиянку понизили в должности — теперь она простой учитель. Комментировать ситуацию о незаконном выводе средств бывший директор отказалась.

