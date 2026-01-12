Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:23, 12 января 2026Россия

В России бывший директор музыкальной школы два года перечисляла зарплату дочери на Украину

В Ялте экс-директор музыкальной школы перечисляла зарплату дочери на Украину
Майя Назарова

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

В Ялте бывший директор музыкальной школы два года перечисляла заработную плату дочери, которая переехала на Украину. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По данным российского издания, в 2021 году в музыкальной школе некоторые занятия стали дистанционными, хотя официального разрешения на это никто не давал. Эти занятия вела дочь бывшего директора, которая уехала жить на Украину.

Мать, пользуясь своим положением, перечисляла дочери зарплату. За два года вышло 212 тысяч рублей плюс 92 социальные выплаты. Всего за не согласованные никем уроки из бюджета школы ушло 375 тысяч рублей.

Перечислявшую средства россиянку понизили в должности — теперь она простой учитель. Комментировать ситуацию о незаконном выводе средств бывший директор отказалась.

Ранее стало известно, что в Крыму участница специальной военной операции месяц пробыла взаперти и обвинила сослуживца в избиении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экономика России вплотную приблизилась к стагнации. Что ждет россиян?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Москвичам предсказали снег

    Вырастивший акулу из яйца дайвер открыл питомник для каракатиц

    Обычная приправа оказалась связана со снижением хронической боли

    Оценены шансы Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф

    Москвичам рассказали о крещенских морозах

    США заявили об оккупации Гренландии Данией

    Пьяная россиянка напала на бригаду скорой помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok