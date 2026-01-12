Реклама

В России отреагировали на требование Зеленского по окончанию украинского конфликта

Депутат Журова о требовании Зеленского: Пусть сначала предъявят документ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сложно комментировать требование президента Украины Владимира Зеленского дать четкий ответ на предложение Украины и США по окончанию конфликта, не видя сам документ, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому даже сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут еще Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать. Пока это только слова», — отреагировала Журова.

Нам практически сейчас угрожают, а мы даже не знаем, что в итоге в этом предложении

Светлана Журовазаместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна дать четкий ответ на сформулированные США и Украиной предложения по окончанию конфликта. Он также призвал оказать давление на Москву, если РФ не станет принимать требования Киева и Вашингтона.

