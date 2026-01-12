Реклама

Россия
13:55, 12 января 2026РоссияЭксклюзив

В России указали на признак неготовности Украины к переговорам

Депутат Новиков: Украина не готова к переговорам в любой момент
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заявления украинского руководства о возможных сроках начала переговоров по урегулированию указывают на неготовность страны к диалогу в любой момент, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Так он отреагировал на слова бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что старт переговоров вероятен в феврале.

«Довольно любопытен сам тот факт, что представители киевского режима так аккуратно определяют возможные сроки переговоров. Не говорят о том, что они возможны в любой момент. Думающим наблюдателям из западных государств, из стран НАТО это должно демонстрировать неготовность Киева к диалогу, к ускорению процесса», — сказал Новиков.

Действующее руководство Украины, как считает политик, заинтересовано только в пролонгировании своих полномочий и в затягивании противостояния, которое может быть выгодно в финансовом отношении.

«Судьба Украины их не так беспокоит. Их беспокоят собственные полномочия, которые дают гарантии безопасности и возможность участвовать в распиле финансовых потоков. И все это делается с опорой на поддержку государств НАТО», — подчеркнул депутат.

Ранее Кулеба заявил, что новая «вспышка» переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине произойдет в конце февраля. Экс-министр также отметил, что не ожидает прекращения огня до конца февраля.

