Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:45, 12 января 2026Россия

В российском регионе загорелась психбольница

В Челябинской области пациенты психбольницы пострадали при пожаре
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС Челябинской области

В городе Златоуст Челябинской области пациенты психбольницы пострадали при пожаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что возгорание началось в спортзале лечебного учреждения, площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Пострадали два человека, у обоих зафиксировали отравление продуктами горения. На данный момент их осматривают медики.

В связи с пожаром больницу эвакуировали. В здании клуба, который находится в 100 метрах от больницы, разместили 132 человека, из которых 90 — пациенты.

Ранее стало известно, что двое осужденных расправились с санитаром и сбежали из психбольницы в Волгоградской области. Отмечается, что беглецы находились в тюрьме в селе Дворянском на принудительном лечении, затем их перевели в эту больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долину решили выселить из скандальной квартиры с приставами

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Умер бывший тренер «Алании»

    Полиция Финляндии освободила задержанное судно с россиянами

    Главу МО Британии раскритиковали из-за слов о «похищении» Путина

    В России указали на признак неготовности Украины к переговорам

    В зоне СВО испытали более тысячи новинок

    В России раскрыли дело найденной на дне коллектора школьницы

    Положено начало принудительному выселению Долиной из скандальной квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok