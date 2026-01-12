В российском регионе загорелась психбольница

В Челябинской области пациенты психбольницы пострадали при пожаре

В городе Златоуст Челябинской области пациенты психбольницы пострадали при пожаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что возгорание началось в спортзале лечебного учреждения, площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Пострадали два человека, у обоих зафиксировали отравление продуктами горения. На данный момент их осматривают медики.

В связи с пожаром больницу эвакуировали. В здании клуба, который находится в 100 метрах от больницы, разместили 132 человека, из которых 90 — пациенты.

Ранее стало известно, что двое осужденных расправились с санитаром и сбежали из психбольницы в Волгоградской области. Отмечается, что беглецы находились в тюрьме в селе Дворянском на принудительном лечении, затем их перевели в эту больницу.