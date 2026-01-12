В российской линейке JAC T9 появилась модификация с новой подвеской

В России стартовали продажи пикапа JAC T9 Urban для города и бездорожья

Китайский бренд JAC объявил о старте продаж с 12 января новой модификации пикапа T9 — Urban. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба JAC Motors.

Официальный дистрибьютор марки в России объявил цену на данную версию — 3 689 000 рублей, но первым покупателям модели подготовлено специальное предложение, позволяющее сэкономить 100 тысяч рублей от начальной стоимости.

Версия Urban была разработана для автомобилистов, ценящих функциональность полноразмерного пикапа, но при этом уделяют особое внимание комфорту. Основным техническим изменением стала задняя многорычажная пружинная подвеска Multilink, которая обеспечивает автомобилю более плавную и комфортную динамику, сравнимую с кроссоверами.

Модель сохранила основные эксплуатационные характеристики, среди которых возможность электронного подключения полного привода, стандартная для линейки грузоподъемность, а также универсальность в использовании.

T9 Urban стал третьей доступной модификацией в семействе T9. По мнению российского представительства JAC, расширение модельного ряда предоставит клиентам более широкий выбор и позволит бренду сохранить сильные позиции в российском сегменте пикапов.

Ранее китайский производитель сообщил, что в третьем квартале 2026 года он привезет в Россию новый внедорожник JS9.

