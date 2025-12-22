В 2026 году JAC представит в России две новые модели

«РГ»: JAC привезет в Россию пикап T9 с новой подвеской и внедорожник JS9

Китайский JAC раскрыл планы по расширению своего модельного ряда в России в 2026 году. Об этом «Российской газете» («РГ») сообщили в пресс-службе китайской марки.

В январе следующего года ожидается появление модернизированной версии пикапа T9, которая получит заднюю подвеску типа Multilink. В третьем квартале 2026 года на российский рынок будет выведен новый внедорожник JS9.

В настоящее время в нашей стране можно приобрести пикап JAC T9 TDi с турбодизельным двигателем. Он оснащен двухлитровым мотором мощностью 163 лошадиные силы и крутящим моментом 410 ньютон-метров. Трансмиссия модели включает восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой. Также россиянам предлагается версия с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 224 лошадиные силы. Стартовая цена модели — 3 649 000 рублей.

Новый внедорожник JS9, по предварительным данным, оснастят двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 200 лошадиных сил и восьмиступенчатым «автоматом». Автомобиль получит полноприводную систему с несколькими настраиваемыми режимами для движения в различных дорожных условиях.

Ранее стало известно, что в следующем году российский авторынок пополнится двумя моделями от бренда SWM. Среди новинок — обновленный кроссовер G01 Pro и новый семейный автомобиль G03F.