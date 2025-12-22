Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 22 декабря 2025Экономика

В 2026 году JAC представит в России две новые модели

«РГ»: JAC привезет в Россию пикап T9 с новой подвеской и внедорожник JS9
Марина Аверкина
JAC Т9

JAC Т9. Фото: Pavel Dorogin / Shutterstock / Fotodom

Китайский JAC раскрыл планы по расширению своего модельного ряда в России в 2026 году. Об этом «Российской газете» («РГ») сообщили в пресс-службе китайской марки.

В январе следующего года ожидается появление модернизированной версии пикапа T9, которая получит заднюю подвеску типа Multilink. В третьем квартале 2026 года на российский рынок будет выведен новый внедорожник JS9.

В настоящее время в нашей стране можно приобрести пикап JAC T9 TDi с турбодизельным двигателем. Он оснащен двухлитровым мотором мощностью 163 лошадиные силы и крутящим моментом 410 ньютон-метров. Трансмиссия модели включает восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой. Также россиянам предлагается версия с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 224 лошадиные силы. Стартовая цена модели — 3 649 000 рублей.

Новый внедорожник JS9, по предварительным данным, оснастят двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 200 лошадиных сил и восьмиступенчатым «автоматом». Автомобиль получит полноприводную систему с несколькими настраиваемыми режимами для движения в различных дорожных условиях.

Ранее стало известно, что в следующем году российский авторынок пополнится двумя моделями от бренда SWM. Среди новинок — обновленный кроссовер G01 Pro и новый семейный автомобиль G03F.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Худшей валюте Азии предсказали трудное начало 2026 года

    Гуф вернул себе права на культовый альбом

    Москвичам рассказали о погоде на Новый год

    Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки

    Появились кадры мощного пожара после ударов по Одессе

    Глава МИД Дании разозлился из-за слов спецпосланника Трампа

    Появились кадры с церемонии прощания с командиром «Эспаньолы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok