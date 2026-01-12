Реклама

16:02, 12 января 2026

В Сербии высказались о поведении Зеленского и лидеров ЕС

Novosti: Зеленский и главы ЕС близки к капитуляции, но ведут себя как победители
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hadjielia Kyriakos / Pio / Handout / Reuters

Капитуляция Украины приближается, но украинский лидер Владимир Зеленский и главы европейских государств действуют так, будто они победители в конфликте. Об этом заявило сербское издание Novosti.

«Большая проблема Зеленского и его союзников в том, что они, будто победители, выдвигают требования. Как будто они возвращают города, занятые российскими войсками. Из-за этого западные союзники, как и Киев, не могут избавиться от надменности и составить реальный план», — отмечается в публикации.

В материале указано, что с каждым продвижением Вооруженных сил (ВС) России растет вероятность того, что Киев окажется в ситуации, вынуждающей подписать капитуляцию. Сообщается, что Украину в ближайшее время ждет банкротство, что означает отсутствие средств на продолжение конфликта.

Ранее Владимир Зеленский предложил вновь продлить всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине на 90 дней. В соответствии с законопроектом военное положение и мобилизацию могут продлить с 3 февраля.

