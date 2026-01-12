Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:20, 12 января 2026Бывший СССР

Зеленский вновь захотел продлить мобилизацию и военное положение на Украине

Зеленский намерен продлить мобилизацию и военное положение на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение законопроекта о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующие законопроекты с предложением пролонгировать военное положение и мобилизацию еще на 90 дней, начиная с 3 февраля, зарегистрирована на сайте парламента Украины 12 января.

Зеленский впервые ввел военное положение на Украине 24 февраля 2022 года, а 25 февраля он подписал указ о всеобщей мобилизации. Срок действия особых режимов неоднократно продлевался на протяжении этого времени. 30 октября украинский лидер подписал документы о продлении особых режимов с 5 ноября 2025 по 9 февраля 2026 года.

Ранее Зеленский потребовал от европейских стран-союзников резервы ракет для систем противовоздушной обороны. По его словам, ракеты, которые находятся на складах в Европе, должны быть переданы Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Стал известен неожиданный фактор риска тяжелых заболеваний десен

    Москвичам назвали время прихода нового снегопада

    Раскрыта дата выселения Долиной из квартиры приставами

    В США назвали Симоньян настоящей героиней и призвали молиться за нее

    Названы самые худшие наряды звезд на премии «Золотой глобус»

    Раскрыты личности изрезавших и сжегших друзей в Новый год двоих россиян

    В России спрогнозировали рост черного рынка алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok