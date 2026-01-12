Зеленский вновь захотел продлить мобилизацию и военное положение на Украине

Зеленский намерен продлить мобилизацию и военное положение на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение законопроекта о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующие законопроекты с предложением пролонгировать военное положение и мобилизацию еще на 90 дней, начиная с 3 февраля, зарегистрирована на сайте парламента Украины 12 января.

Зеленский впервые ввел военное положение на Украине 24 февраля 2022 года, а 25 февраля он подписал указ о всеобщей мобилизации. Срок действия особых режимов неоднократно продлевался на протяжении этого времени. 30 октября украинский лидер подписал документы о продлении особых режимов с 5 ноября 2025 по 9 февраля 2026 года.

Ранее Зеленский потребовал от европейских стран-союзников резервы ракет для систем противовоздушной обороны. По его словам, ракеты, которые находятся на складах в Европе, должны быть переданы Киеву.