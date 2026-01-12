В США раскрыли подготовленные для Трампа варианты действий против Ирана

Politico: Трамп вскоре будет проинформирован о вариантах действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп будет проинформирован о подготовленных вариантах действий против Ирана 13 января. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух представителей Белого дома.

«Мы могли бы усилить кампанию давления несколькими способами. Окно (для принятия мер президентом США — прим. "Ленты.ру") невелико, но люди [в Иране] возмущены», — раскрыл собеседник издания.

По словам одного из опрошенных чиновников, варианты, которые будут представлены Трампу, варьируются от точечных ударов по Ирану до наступательных кибератак, однако исключают отправку американских войск. Он добавил, что администрация США хотела бы избежать действий, которые могут иметь последствия для гражданского населения, поэтому отдает предпочтение ударам непосредственно по иранским вооруженным силам. В то же время некоторые представители Белого дома опасаются, что действия Вашингтона, направленные на помощь протестному движению в Иране, могут привести к прямо противоположному результату.

Ранее Трамп высказался о ситуации в Иране, охарактеризовав ее как крайне сложную. По его словам, власти страны утратили контроль над некоторыми городами, хотя еще несколько недель назад такое развитие событий было трудно представить. Он подчеркнул, что в случае проявления насилия в отношении протестующих со стороны США последует жесткая реакция.