В Венгрии высказались о месте проведения саммита России и США

Спикер Кевер: Венгрия готова стать площадкой для проведения саммита России и США

Венгрия готова стать площадкой для проведения саммита России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер, передает РИА Новости.

«Если лидеры США и России смогут договориться по вопросам мира, важным вопросам, так, что это приведет к двусторонней встрече на высшем уровне, то Венгрия, Будапешт стали бы отличным местом для этого и готовы к реализации этой встречи», — сказал он.

Кевер отметил, что, по его мнению, на данный момент ситуация на поле боя не свидетельствует о движении к мирному урегулированию.

19 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова принять у себя встречу президентов России и США в любое время.