Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:11, 12 января 2026Мир

В Венгрии высказались о месте проведения саммита России и США

Спикер Кевер: Венгрия готова стать площадкой для проведения саммита России и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия готова стать площадкой для проведения саммита России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер, передает РИА Новости.

«Если лидеры США и России смогут договориться по вопросам мира, важным вопросам, так, что это приведет к двусторонней встрече на высшем уровне, то Венгрия, Будапешт стали бы отличным местом для этого и готовы к реализации этой встречи», — сказал он.

Кевер отметил, что, по его мнению, на данный момент ситуация на поле боя не свидетельствует о движении к мирному урегулированию.

19 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова принять у себя встречу президентов России и США в любое время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    В Минздраве дали пояснение по новым правилам направления россиян к психиатру

    Российского миллиардера заметили на «Золотом глобусе»

    71-летняя женщина нашла любовь в доме престарелых

    Востоковед оценил вероятность военной операции США в Иране

    Стали известны подробности наступления ВС России после взятия Красноармейска

    Уехавшую отдыхать Долину выселят из квартиры в Хамовниках с приставами

    Мизулина предложила обнародовать все данные про иноагентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok