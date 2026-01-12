Валюта страны БРИКС резко подорожала относительно доллара

Reuters: Юань вырос к доллару до максимальных за 32 месяца значений

Китайская валюта достигла относительно доллара максимального за 32 месяца значения. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в минувшем году юань подорожал на 4,5 процента к доллару, продемонстрировав наилучший с 2022 года результат на фоне масштабной конвертации экспортерами валютной выручки в конце года. Есть сведения, что тенденция продолжится и в 2026 году.

По официальной информации китайского регулятора на 12 января 2026 года один доллар стоил 7,0108 юаня.

В декабре 2025 года сообщалось о скачке котировок юаня до максимальных за 14 месяцев значений. Так, 16 декабря курс китайской валюты поднялся до 7,06 юаня за доллар. Причиной такого развития событий назвали сезонный спрос экспортеров.

В октябре Народный банк Китая поднял курс юаня по отношению к доллару до самого высокого с октября 2024 года уровня — 7,0968 юаня за доллар.