Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:45, 12 января 2026Экономика

Валюта страны БРИКС резко подорожала относительно доллара

Reuters: Юань вырос к доллару до максимальных за 32 месяца значений
Кирилл Луцюк

Фото: Bobby Yip / Reuters

Китайская валюта достигла относительно доллара максимального за 32 месяца значения. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в минувшем году юань подорожал на 4,5 процента к доллару, продемонстрировав наилучший с 2022 года результат на фоне масштабной конвертации экспортерами валютной выручки в конце года. Есть сведения, что тенденция продолжится и в 2026 году.

По официальной информации китайского регулятора на 12 января 2026 года один доллар стоил 7,0108 юаня.

В декабре 2025 года сообщалось о скачке котировок юаня до максимальных за 14 месяцев значений. Так, 16 декабря курс китайской валюты поднялся до 7,06 юаня за доллар. Причиной такого развития событий назвали сезонный спрос экспортеров.

В октябре Народный банк Китая поднял курс юаня по отношению к доллару до самого высокого с октября 2024 года уровня — 7,0968 юаня за доллар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долину решили выселить из скандальной квартиры с приставами

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Умер бывший тренер «Алании»

    Полиция Финляндии освободила задержанное судно с россиянами

    Главу МО Британии раскритиковали из-за слов о «похищении» Путина

    В России указали на признак неготовности Украины к переговорам

    В зоне СВО испытали более тысячи новинок

    В России раскрыли дело найденной на дне коллектора школьницы

    Положено начало принудительному выселению Долиной из скандальной квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok