Юань подскочил до максимума относительно доллара

SCMP: Народный банк Китая установил курс в 7,0968 юаня за доллар

Народный банк Китая поднял курс юаня по отношению к доллару до самого высокого с октября 2024 года уровня. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Речь идет о ежедневном справочном курсе юаня. В четверг, 16 октября, он составил 7,0968 юаня за доллар США.

В начале октября сообщалось, что торгующие российской нефтью трейдеры стали требовать от индийских государственных нефтеперерабатывающих заводов оплату сырья в юанях. Возврат к этому инструменту произошел на фоне потепления отношений между Нью-Дели и Пекином.

Позже вице-премьер России Александр Новак уточнил, что Индия преимущественно рассчитывается за российскую нефть в рублях, а не в юанях. Доля китайской валюты в этих сделках оказалась небольшой.