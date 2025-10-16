Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:48, 16 октября 2025Экономика

Юань подскочил до максимума относительно доллара

SCMP: Народный банк Китая установил курс в 7,0968 юаня за доллар
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Народный банк Китая поднял курс юаня по отношению к доллару до самого высокого с октября 2024 года уровня. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Речь идет о ежедневном справочном курсе юаня. В четверг, 16 октября, он составил 7,0968 юаня за доллар США.

В начале октября сообщалось, что торгующие российской нефтью трейдеры стали требовать от индийских государственных нефтеперерабатывающих заводов оплату сырья в юанях. Возврат к этому инструменту произошел на фоне потепления отношений между Нью-Дели и Пекином.

Позже вице-премьер России Александр Новак уточнил, что Индия преимущественно рассчитывается за российскую нефть в рублях, а не в юанях. Доля китайской валюты в этих сделках оказалась небольшой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    У москвича изъяли Mercedes в пользу государства за пьянство

    Мужчина нашел пакет с 544 тысячами рублей и вернул его хозяйке

    Названы районы Москвы с самыми выгодными условиями по ипотеке

    С семейной парой россиян жестоко расправились во время отпуска в Армении

    Россиянам предложили выбрать имя детенышу орангутангов Бату и Мишель

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости