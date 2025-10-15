Долю расчетов Индии за российскую нефть в юанях назвали небольшой

Новак: Расчеты с Индией за российскую нефть в основном осуществляются в рублях

Индия преимущественно рассчитывается за российскую нефть в рублях, а не в юанях. Небольшой долю китайской валюты в расчетах за сырье назвал вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя кабмина, недавно партнер по БРИКС начал использовать юани в расчетах, но процент таких платежей остается незначительным.

О том, что ведущие дела с российской нефтью трейдеры стали требовать от индийских государственных нефтеперерабатывающих заводов оплату сырья в юанях, в начале октября сообщал Reuters. В числе причин называют потепление отношений между Нью-Дели и Пекином. По данным агентства, крупнейшая нефтяная компания Indian Oil Corp уже рассчиталась за несколько партий нефти юанями. Оплата китайской валютой позволяет упростить расчеты и избежать лишних конвертаций, так как только юань можно напрямую обменять на рубли, необходимые для выплат российским поставщикам.

Россия научилась использовать зависшие в Индии после продажи нефти рупии лишь в 2024 году. С помощью индийской валюты приобретают электронику и товары двойного назначения благодаря тайному каналу Минпромторга. Речь идет о «закрытой платежной системе», позволяющей вести поставки через третьи страны и скрывать участие российских компаний.