Владельцы Chery Tiggo столкнулись с самопроизвольной блокировкой дверей

Низкие температуры вызвали случаи блокировки водителей в автомобилях Chery Tiggo

Некоторые китайские автомобили Chery Tiggo могут самопроизвольно заблокировать водителя внутри салона. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Как выяснилось, причиной становятся сбои в работе дверных замков при отрицательных температурах, установившихся в России. По информации от автомобилистов, оказавшихся в подобной ситуации, чаще всего отказывается открываться именно дверь со стороны водителя, в то время как остальные двери работают без проблем.

Как пишет источник, выбраться из автомобиля можно через окно, но этот способ не всегда применим. В условиях мороза механизм стеклоподъемника также может не сработать. По мнению некоторых автовладельцев, проблема — в обледенении электроактуатора замка. Внутрь механизма попадает влага, которая при замерзании блокирует его. Стандартное решение — нажатие на резервную механическую кнопку, дублирующую функцию актуатора. Однако при сильном морозе этот способ также может оказаться неэффективным. В результате может потребоваться замена всего механизма замка.

Если самостоятельные попытки открыть дверь не дают результата, владельцы рекомендуют доставить автомобиль в теплый бокс для полного отогрева, после чего нужно обращаться к официальному дилеру. Правда, по признанию некоторых водителей, сервисные центры не всегда находят решение проблемы. При регулярных случаях блокировки клиентам предлагают замену центрального замка.

