Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
17:02, 12 января 2026Авто

Владельцы Chery Tiggo столкнулись с самопроизвольной блокировкой дверей

Низкие температуры вызвали случаи блокировки водителей в автомобилях Chery Tiggo
Марина Аверкина

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Некоторые китайские автомобили Chery Tiggo могут самопроизвольно заблокировать водителя внутри салона. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Как выяснилось, причиной становятся сбои в работе дверных замков при отрицательных температурах, установившихся в России. По информации от автомобилистов, оказавшихся в подобной ситуации, чаще всего отказывается открываться именно дверь со стороны водителя, в то время как остальные двери работают без проблем.

Как пишет источник, выбраться из автомобиля можно через окно, но этот способ не всегда применим. В условиях мороза механизм стеклоподъемника также может не сработать. По мнению некоторых автовладельцев, проблема — в обледенении электроактуатора замка. Внутрь механизма попадает влага, которая при замерзании блокирует его. Стандартное решение — нажатие на резервную механическую кнопку, дублирующую функцию актуатора. Однако при сильном морозе этот способ также может оказаться неэффективным. В результате может потребоваться замена всего механизма замка.

Если самостоятельные попытки открыть дверь не дают результата, владельцы рекомендуют доставить автомобиль в теплый бокс для полного отогрева, после чего нужно обращаться к официальному дилеру. Правда, по признанию некоторых водителей, сервисные центры не всегда находят решение проблемы. При регулярных случаях блокировки клиентам предлагают замену центрального замка.

Ранее российские дилеры перечислили главные автомобильные новинки 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блэкаут накрыл крупный российский город после удара ВСУ. Без света остались полмиллиона человек. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Автор «Миллиона алых роз» высказался о прекращении сотрудничества с Пугачевой

    Стало известно о загадочной смерти сотрудника посольства России на Кипре

    Россиянина наказали из-за понравившихся ему чулков со свастикой

    Врач подсказал простые способы справиться с простудой

    Нападением бешеной рыси на российскую школьницу занялись следователи

    Ушедший из России автогигант заявил о падении продаж

    Названа ключевая особенность российских «Черных дыр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok