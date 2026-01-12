Власти Венесуэлы ответили провозгласившему себя и.о. президента страны Трампу

Родригес заявила, что Венесуэлой управляет законное правительство, а не Трамп

Временная глава Венесуэлы Делси Родригес прокомментировала публикацию президента США Дональда Трампа, в которой он провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В эфире телеканала VTV она заявила, что Венесуэлой управляет законное правительство.

«Здесь есть уполномоченный президент и есть президент, удерживаемый в заложниках США, и мы управляем вместе с организованным народом, вместе с народной властью», — подчеркнула Родригес.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот якобы из «Википедии», в котором указано, что с января 2026 года он исполняет обязанности президента Венесуэлы.