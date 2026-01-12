Реклама

07:00, 12 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Влияние Сунь-цзы и Клаузевица на современную войну оценили

Аналитик Демуренко: Труды Сунь-цзы и Клаузевица все еще влияют на военное дело
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Базовые принципы военного искусства, сформулированные такими классиками как Сунь-цзы, Карл фон Клаузевиц, Александр Свечин, не устарели и до сих пор влияют на боевые действия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник Генерального штаба в отставке Андрей Демуренко.

По его словам, такие принципы как «соотношение цели и средств», «значение морального фактора», «туман войны» и многие другие остаются универсальными во все времена.

При этом тот, кто воспринимает их слишком буквально, считает офицер, неизбежно будет проигрывать и сражения, и войны.

«Их сила — в понимании законов войны. Классики не устарели — устаревает догматическое, буквальное прочтение их трудов», — объяснил Демуренко.

Ранее первый глава Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук назвал главную ошибку российских генералов и военачальников. По его словам, многие из них перекладывают обязанности по совершенствованию армии на подчиненных, не анализируя собственные ошибки.

