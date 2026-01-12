Реклама

18:30, 12 января 2026Забота о себе

Врач подсказал простые способы справиться с простудой

Врач Мендоса: При простуде важно поддерживать водный баланс
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Врач Леовигильдо Джинель Мендоса заявил, что с простудой, если недомогание незначительное, можно справиться в домашних условиях. В разговоре с изданием Infosalus он подсказал простые способы ускорить восстановление организма.

«Очень важно поддерживать водный баланс: часто пить воду и употреблять бульоны или травяные чаи», — рассказал Мендоса. Также, по его мнению, необходимо хорошо проветривать помещение, избегать душной обстановки, не курить и не находиться рядом с курильщиками, поскольку табачный дым раздражает дыхательные пути и замедляет выздоровление.

Доктор добавил, что ускоряет восстановление достаточный отдых и отсутствие любой физической активности. Что касается питания в этот период, стоит отдавать предпочтение овощам, фруктам, бобовым, рыбе и яйцам. «Промывание носа солевым раствором может помочь уменьшить заложенность носа, особенно у детей и пожилых людей», — дополнил специалист.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала, как защититься от ботулизма. Так, она призвала не консервировать мясо в домашних условиях.

