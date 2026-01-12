Реклама

11:36, 12 января 2026

Врач призвал россиян не мыть мясо

Гастроэнтеролог Лопатин: Мыть мясо и птицу перед приготовлением не нужно
Наталья Обрядина

Фото: Dean Clarke / Shutterstock / Fotodom

Привычка мыть мясо и птицу перед приготовлением может повышать риск кишечных инфекций, заявил гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин. В разговоре с «Лентой.ру» врач призвал не мыть этот продукт перед готовкой.

«Обычно люди стараются мыть мясо, чтобы очистить его от патогенных микроорганизмов. Однако полностью удалить бактерии с поверхности продукта при помощи обычной воды невозможно — ключевую роль в этом вопросе играет термическая обработка. При этом мытье мяса может запустить механизм перекрестного заражения, когда бактерии распространяются по окружающим поверхностям кухни с брызгами воды», — предупредил врач.

Лопатин подчеркнул: существуют исследования, подтверждающие, что мытье курицы повышает вероятность заражения сальмонеллезом. Причем в организм человека бактерии сальмонеллы попадают не через само мясо, а через другие продукты, находящиеся на кухне.

Тем не менее, по словам специалиста, ситуации, когда мясо все-таки лучше вымыть, существуют, например, если кусок имеет видимые следы загрязнений, на нем присутствуют осколки костей или следы крови. Однако в этом случае промывать его следует аккуратно — под небольшим напором воды, стараясь избегать разбрызгивания. После нужно обязательно вымыть раковину и руки, посоветовал Лопатин.

Ранее эксперт по уборке из Австралии Джейсон Шипвэй назвал семь предметов в доме, на которых скапливается больше всего грязи. Так, по его словам, даже чистая на первый взгляд кухня на самом деле может кишеть микробами.

