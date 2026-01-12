Вратаря «Барселоны» сняли с пивом и сигаретой после победы над «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль провел прямую трансляцию в своем Instgram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) из раздевалки команды после победы над мадридским Реалом в Суперкубке Испании.

Испанец направил камеру в сторону одноклубников и на кадрах оказался голкипер каталонцев Войцех Щесны с бутылкой пива и сигаретой в руках. «Уфф, это нельзя снимать», — сказал Ямаль и отвел камеру в другую сторону.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» за Суперкубок Испании прошел 11 января в Саудовской Аравии. Игра завершилась победой каталонцев со счетом 3:2.

Шесны провел весь матч на скамейке запасных. Ямаль был заменен в добавленное время и не отметился результативными действиями.