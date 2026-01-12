ВСУ предприняли необычную меру для возведения укреплений в Сумской области

ВСУ начали использовать штурмовиков для возведения укреплений в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать штурмовиков для возведения укреплений в Сумской области. Об этой необычной мере сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«Украинское командование в срочном порядке пытается оборудовать оборонительные укрепления. Из-за нехватки личного состава в инженерных полках задействуется обычная пехота и штурмовики», — сообщило агентство.

В начале января руководство ВСУ приняло решение о переводе бойцов иностранного легиона в штурмовые подразделения. Это вызвало бунт в рядах украинской армии.

Министерство обороны России сообщило, что потери ВСУ в 2025 году составили порядка 513 480 человек. Из-за этого руководство вынуждено принимать необычные и непопулярные решения.