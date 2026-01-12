Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:42, 12 января 2026Бывший СССР

ВСУ предприняли необычную меру для возведения укреплений в Сумской области

ВСУ начали использовать штурмовиков для возведения укреплений в Сумской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать штурмовиков для возведения укреплений в Сумской области. Об этой необычной мере сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«Украинское командование в срочном порядке пытается оборудовать оборонительные укрепления. Из-за нехватки личного состава в инженерных полках задействуется обычная пехота и штурмовики», — сообщило агентство.

В начале января руководство ВСУ приняло решение о переводе бойцов иностранного легиона в штурмовые подразделения. Это вызвало бунт в рядах украинской армии.

Министерство обороны России сообщило, что потери ВСУ в 2025 году составили порядка 513 480 человек. Из-за этого руководство вынуждено принимать необычные и непопулярные решения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Объемы производства популярного деликатеса в России оценили

    Названо самое дорогостоящее направление для отдыха в январе

    Раненый боец СВО прошел четыре километра с девятью осколками в ногах после атаки ВСУ

    Стало известно о переговорах США и Дании по вопросу Гренландии

    Трамп пригрозил невиданными ударами Ирану

    Российский поселок остался без тепла в 37-градусный мороз

    Россиянам раскрыли способы вернуться в форму после праздников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok