14:39, 12 января 2026Россия

ВСУ задействовали итальянскую, шведскую и австралийскую технику в зоне СВО

Минобороны: ВС России уничтожили итальянскую и австралийскую технику в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили несколько единиц западной техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В частности, бойцы поразили три бронеавтомобиля HMMWV американского производства, один бронеавтомобиль из Австралии Bushmaster и артиллерийскую установку Archer, которую произвели в Швеции.

Помимо того, военным удалось уничтожить итальянский бронетранспортер Puma, который задействовали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны России отчитались, что за минувшую неделю российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили не менее 1193 украинских БПЛА.

