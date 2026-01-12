Вырастивший акулу из яйца дайвер открыл питомник для каракатиц

В Великобритании дайвер открыл питомник для каракатиц

25-летний дайвер Джио Реале рассказал, как начал спасать диких животных на пляжах Суссекса. Об этом пишет «Би-би-си».

Реале переехал в Великобританию из Италии. По его словам, он занимается дайвингом с 11 лет. В последние годы во время заплывов он стал все чаще встречать на мелководье животных в беде и решил им помогать. Так, на глазах журналистов из «Би-би-си» дайвер спас детеныша кошачьей акулы, которого вынесло на берег. Кроме того, молодой человек открыл питомник для каракатиц. По его словам, ему удалось помочь уже 200 каракатицам.

Впервые Реале привлек внимание журналистов в 2023 году. Тогда он нашел на пляже яйцо кошачьей акулы и заботился о нем, пока из него не вылупился акуленок. После юноша выпустил рыбу обратно в воду.

Ранее сообщалось, что в Чили купальщик голыми руками оттащил в воду акулу, которую вынесло на пляж. Скорее всего, хищница преследовала добычу, оказалась слишком близко к берегу, и ее выбросило на мелководье волной.

