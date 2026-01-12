Жителей российского региона предупредили об опасности

Жителей Камчатки предупредили о повышенном риске схода лавин

В период со вторника по четверг, с 13 по 15 января, на Камчатке, находящейся под влиянием циклона, ожидается повышенная опасность схода снежных лавин. Об этом жителей со ссылкой на местный противолавинный центр предупредили в региональном управлении МЧС.

Речь идет о ряде районов, включая Петропавловск-Камчатский, а также горные территории Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского районов. Помимо этого, добавили в ведомстве, риск схода лавин в ближайшие дни сохранится в районе Вилючинского, Козельского, Корякского, Авачинского вулканов, Ключевской группы вулканов, бассейне реки Паратунки и на территории Кроноцкого заповедника.

Влияние циклона, ударившего по югу Камчатки мощными снегопадами и штормовым ветром, продолжится и 13 января, отметили синоптики. В МЧС туристов, спортсменов и охотников призвали отказаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

