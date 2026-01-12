Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:38, 12 января 2026Россия

Жители российского региона остались без горячей воды и отопления в 30-градусный мороз

РЕН ТВ: В Хабаровском крае люди остались без горячей воды и отопления
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Жители Хабаровского края остались без горячей воды и отопления в 30-градусный мороз, сообщает РЕН ТВ.

Аварийная ситуация на коммунальных сетях возникла в поселке Новый Ургал, расположенном в Верхнебуреинском районе. Последствиями стали перебои с подачей как холодной, так и горячей воды, а также теплоснабжением в жилых домах и социальных учреждениях.

На данный момент проводятся аварийно-восстановительные мероприятия. Данную информацию подтвердили в местной прокуратуре.

10 января аварийное отключение электричества произошло в нескольких районах Приморского края.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три европейские страны отказались помогать Украине. Чем они мотивировали свое решение?

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Ахматовец написал книгу о спецназе и его командире. Что он рассказал об Апти Алаудинове?

    Трамп заявил о заработке США благодаря конфликту на Украине

    Подруга славившегося оргиями на Багамах молодого миллиардера выйдет из тюрьмы

    Мужчин предупредили об опасных причинах эректильной дисфункции

    Влияние Сунь-цзы и Клаузевица на современную войну оценили

    В Британии предрекли увеличение количества военных целей после слов министра о Путине

    Жители российского региона остались без горячей воды и отопления в 30-градусный мороз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok