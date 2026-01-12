Жители российского региона остались без горячей воды и отопления в 30-градусный мороз

РЕН ТВ: В Хабаровском крае люди остались без горячей воды и отопления

Жители Хабаровского края остались без горячей воды и отопления в 30-градусный мороз, сообщает РЕН ТВ.

Аварийная ситуация на коммунальных сетях возникла в поселке Новый Ургал, расположенном в Верхнебуреинском районе. Последствиями стали перебои с подачей как холодной, так и горячей воды, а также теплоснабжением в жилых домах и социальных учреждениях.

На данный момент проводятся аварийно-восстановительные мероприятия. Данную информацию подтвердили в местной прокуратуре.

10 января аварийное отключение электричества произошло в нескольких районах Приморского края.