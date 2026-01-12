Реклама

Силовые структуры
07:35, 12 января 2026Силовые структуры

Знакомство в боте закончилось для российской студентки страшной расправой

В Крыму студентку убили после после знакомства в боте «Дайвинчик»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Pixabay

В Крыму с 17-летней студенткой Джанкойского профессионального техникума расправились после знакомства в боте «Дайвинчик». Об этом сообщают «Вести. Дежурная часть».

По информации издания, 1 января студентка отпраздновала день рождения, а 4 января отправилась на свидание с новым знакомым, с которым общалась в чат-боте «Дайвинчик». После этого связь с ней прервалась. Поиски продолжались почти неделю, после чего ее нашли возле одного из населенных пунктов Джанкойского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», ее тело было обгоревшим.

Ранее сообщалось, что власти Кипра ведут поиски бывшего гендиректора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, который бесследно исчез в стране 7 января.

