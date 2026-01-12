Реклама

Культура
10:42, 12 января 2026

Зрители устроили драку на концерте Меладзе

Shot: Зрители устроили драку на концерте Валерия Меладзе на Пхукете
Ольга Коровина

Кадр: Telegram-канал SHOT

Двое мужчин подрались во время концерта исполнителя Валерия Меладзе на Пхукете. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Конфликт произошел в конце выступления, другим зрителям пришлось разнимать мужчин. Отмечается, что посетители концерта также жаловались на давку и плохую организацию. По данным Shot, люди около трех часов ждали, когда их начнут запускать в зал, а сам концерт начался на два часа позже заявленного времени. По словам очевидцев, одной из поклонниц Меладзе стало плохо в очереди, у девушки началась паническая атака.

В марте сообщалось, что концерт Меладзе в Эстонии закончился дракой. Одна из зрительниц встала со своего места и вызвала недовольство другой поклонницы певца, не видевшей сцену из-за танцующей девушки. После словесной перепалки женщины подрались.

