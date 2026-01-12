Звезда «Уэнсдэй» посетила премию в платье с экстремальным разрезом

Дженна Ортега посетила «Золотой глобус» в платье с экстремальным разрезом

Американская актриса Дженна Ортега появилась на премии «Золотой глобус» в оголяющем тело платье. Снимки с мероприятия публикует Elle.

23-летняя звезда сериала «Уэнсдэй» вышла на ковровую дорожку в вечернем платье бренда Dilara Fındıkoğlu, экстремальный разрез которого демонстрировал ее грудь. Наряд также украшала бахрома и блестящие вставки в области декольте. При этом волосы знаменитости собрали в низкий пучок, а макияж она предпочла в нюдовых оттенках.

В октябре Дженна Ортега также оголила грудь на ковровой дорожке. 23-летняя знаменитость посетила премию Imagemaker Awards журнала InStyle в лиловом кружевном платье с V-образным декольте.