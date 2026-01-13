13 января жители России празднуют старый Новый год, а также День российской печати. Православные верующие отмечают отдание Рождества Христова. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники приходятся на 13 января 2026 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

Старый Новый год

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Первый раз этот праздник отметили в России на следующий год после перехода на григорианский календарь — в ночь с 13 на 14 января 1919 года. До начала прошлого века Российская империя жила по юлианскому календарю (по старому стилю), в то время как Европа уже вовсю пользовалась григорианским, который считался более точным. Разница между ними составляет 13 дней.

День российской печати

Праздник приурочен к дате выхода в России первой печатной газеты «Ведомости» 13 января 1703 года. Первым редактором издания был сам царь Петр I. Более того, он лично приложил руку к созданию культуры чтения газет в стране, открывая специальные «читальные» места, где посетителей угощали чаем и сладостями.

Праздники в мире 13 января

День случайных попутчиков

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Неофициальный праздник, призван напомнить о том, как важны люди, которые едут вместе с вами в автобусе, метро или в поезде. Случайный попутчик может развлечь приятной беседой или даже спасти вашу жизнь во время поездки. Кроме того, разговор между двумя людьми, направляющимися по одному маршруту, может стать началом крепкой дружбы или любви.

Какие еще праздники отмечают в мире 13 января

День общественного радиовещания;

День осуществления мечты;

День резинового утенка в США;

День конституции в Монголии.

Какой церковный праздник 13 января

Отдание праздника Рождества Христова

Фото: Никита Юдин / Коммерсантъ

13 января — последний день попразднства Рождества Христова. Отдание праздника отличается большой торжественностью, в его богослужениях содержится значительная часть молитвословий и песнопений, которые ранее читались непосредственно на Рождество.

Какие еще церковные праздники отмечают 13 января

День памяти преподобного Паисия Святогорца;

День памяти святителя Досифея, митрополита Загребского;

День памяти священномученика Михаила Березина, пресвитера;

День памяти святителя Петра (Могилы), митрополита Киевского.

Приметы на 13 января

Некоторые суеверия на старый Новый год связаны с самой датой праздника. Например, в этот день не рекомендуется произносить слово «тринадцать».

Теплая погода предвещает жаркое лето.

На небе не видно Луны — к засухе.

Туман 13 января предвещает прибыль и хороший урожай.

Кто родился 13 января

Милош Бикович (38 лет)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сербский и российский актер, известный по ролям в фильмах «Холоп» и «Холоп — 2», «Вызов», «Лед», сериалах «Отель Элеон», «Магомаев» и других. В 2021 году Бикович получил гражданство РФ.

Патрик Демпси (60 лет)

Американский актер, известный по ролям в фильмах «Зачарованная», «Друг невесты», «Липучка», сериалах «Анатомия страсти», «Декстер: Первородный грех» и многих других. Еще одна страсть Демпси, помимо кино — автогонки. В 2015 году он стал серебряным призером соревнований «24 часа Ле-Мана».

Кто еще родился 13 января