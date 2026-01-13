Американцы заявили о 12 тысячах погибших в протестах иранцев

CBS: В протестах погибли 12 тысяч граждан Ирана

В ходе антиправительственных протестов погибли более 12 тысяч граждан Ирана. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Два источника, в том числе один в Иране, сообщили CBS News во вторник, что погибло по меньшей мере 12 тысяч, а возможно, и до 20 тысяч человек», — утверждают американские журналисты.

При этом, отмечает редакция CBS, «достичь истины оказалось невероятно сложно» из-за введенного иранскими властями тотального информационного блэкаута.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, заявило о гибели около двух тысяч иранцев.