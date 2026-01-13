Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
14:05, 13 января 2026Авто

«АвтоВАЗ» рассказал о подготовке завода к запуску Lada Azimut

В «АвтоВАЗе» рассказали о подготовке к запуску Lada Azimut
Светлана Ходос

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На заводе в Тольятти в период новогодних праздников велась активная подготовка к запуску нового кроссовера Lada Azimut. Производство новинки стартует во второй половине 2026 года, тогда же автомобиль появится в дилерских центрах марки. Об этом сообщил Telegram-канал «На Заводе».

Сообщается, что в ходе подготовки к началу выпуска кроссовера в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года было проведено 43 операции по модернизации оборудования. Работы проводились в цехах сварки, сборки и на производстве двигателей.

Помимо этого, во время длинных выходных на предприятии было модернизировано действующее оборудование и запущены роботизированные комплексы на линии сборки Lada Iskra, обновились технологии на производстве Lada Vesta и семейства внедорожников Niva. Сообщается, что все это позволит реализовать ряд новых проектов в 2026 году.

Всего сотрудники сборочной площадки провели за время каникул более 8000 работ, связанных с плановым обслуживанием оборудования, модернизацией технологий для запуска новых моделей и улучшением условий труда.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» вернулся к работе после новогодних каникул. Предприятия производителя перешли на стандартный пятидневный рабочий график.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

    Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

    Врач дала шесть советов для снижения риска заразиться гриппом

    Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

    Экономист раскрыл последствия просрочки Украиной платежа МВФ

    Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

    Биолог нашла странную деталь в истории с массовой гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok