«АвтоВАЗ» рассказал о подготовке завода к запуску Lada Azimut

В «АвтоВАЗе» рассказали о подготовке к запуску Lada Azimut

На заводе в Тольятти в период новогодних праздников велась активная подготовка к запуску нового кроссовера Lada Azimut. Производство новинки стартует во второй половине 2026 года, тогда же автомобиль появится в дилерских центрах марки. Об этом сообщил Telegram-канал «На Заводе».

Сообщается, что в ходе подготовки к началу выпуска кроссовера в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года было проведено 43 операции по модернизации оборудования. Работы проводились в цехах сварки, сборки и на производстве двигателей.

Помимо этого, во время длинных выходных на предприятии было модернизировано действующее оборудование и запущены роботизированные комплексы на линии сборки Lada Iskra, обновились технологии на производстве Lada Vesta и семейства внедорожников Niva. Сообщается, что все это позволит реализовать ряд новых проектов в 2026 году.

Всего сотрудники сборочной площадки провели за время каникул более 8000 работ, связанных с плановым обслуживанием оборудования, модернизацией технологий для запуска новых моделей и улучшением условий труда.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» вернулся к работе после новогодних каникул. Предприятия производителя перешли на стандартный пятидневный рабочий график.