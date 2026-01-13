Реклама

Из жизни
00:33, 13 января 2026

Бульдог насмерть загрыз хозяина и остался сидеть рядом с его телом

В Германии бульдог насмерть загрыз хозяина и остался сидеть рядом с его телом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ulf Zurlutter / Globallookpress

Американский бульдог насмерть загрыз хозяина, тело которого нашли в канаве в одном из районов города Лоне в Германии. Об этом сообщает агентство DPA.

Представитель полиции заявил, что результаты вскрытия тела 33-летнего мужчины указывали на физическое столкновение с животным. После смерти хозяина собака осталась сидеть рядом с его телом, а когда на место случившегося прибыли оперативные службы, бульдог начал вести себя странно, проявляя сильные перепады настроения.

Причина нападения питомца на владельца пока неизвестна. Сейчас собака содержится в приюте для животных, отмечает DPA.

Ранее в Иркутской области мужчину без признаков жизни нашли на полигоне, его загрызли собаки. 61-летнего рабочего обнаружили недалеко от поселка Чекановского. Возможно, к моменту приезда медиков россиянина еще можно было спасти, однако животные не дали бригаде скорой помощи приблизиться к телу.

