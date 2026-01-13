Бывший главврач российской больницы попался на подмене образца крови

В Барнауле осудят экс-главврача больницы за подмену образца крови

В Барнауле осудят экс-главврача больницы за подмену образца крови. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 228 («Незаконные приобретение, хранение наркотических средств») УК РФ.

По данным ведомства, 29 ноября 2024 года глава Баргузинского района в состоянии алкогольного опьянения двигался за рулем автомобиля и не справившись с управлением, совершил съезд с дороги с опрокидыванием.

По указанию главного врача центральной районной больницы один из сотрудников медицинского учреждения осуществил подмену образца крови водителя на кровь другого человека.

Также в ходе обыска у главврача изъято наркотическое средство гашиш. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

