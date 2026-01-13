Реклама

Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:45, 13 января 2026

Девушка погладила брюки и оконфузилась из-за них на работе

Технолог @_taylamod погладила брюки и оконфузилась из-за лопнувшей на них кожи
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @_taylamod / TikTok

Технолог пищевого производства Тайла (фамилия неизвестна) с никнеймом @_taylamod оконфузилась из-за наряда на работе. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что погладила изнутри брюки из искусственной кожи. Когда она пришла на рабочее место, то заметила, что материал лопнул и начал осыпаться, оставляя следы на полу в офисе.

На размещенных кадрах юзерша позировала у зеркала в белом свитере, пальто и указанных черных брюках, демонстрируя повреждения. «К счастью, я много времени проводила за рабочим столом, а когда мне нужно было что-то сделать, я спускалась в подвал. Видела там только двух человек, но мы все посмеялись над этим», — заявила она в подписи к ролику.

В июле 2025 года американская кантри-певица Миранда Ламберт оконфузилась на сцене из-за наряда.

