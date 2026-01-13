Реклама

10:29, 13 января 2026

Дочь известной актрисы появилась на вечеринке Vanity Fair с полуобнаженной грудью

Карина Черных
Фото: Vivien Killilea / Getty Images / Vanity Fair

Дочь известной актрисы, телеведущей и бизнесвумен Лизы Ринны, модель Делайла Белль Хэмлин в откровенном виде появилась на вечеринке журнала Vanity Fair. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летняя манекенщица посетила светский вечер в наряде турецкого бренда Salih Balta, который состоял из кружевного прозрачного боди и асимметричной коричневой юбки. При этом наследница телезвезды решила не надевать под него бюстгальтер и продемонстрировала на камеры полуобнаженную грудь.

В то же время Хэмлин накинула на плечи коричневую шубу и надела красные туфли люксовой марки Chanel. Эффектный образ она завершила золотым ожерельем с крестом и макияжем с акцентом на губы, нанеся на них розовый блеск.

В декабре прошлого года младшая дочь Лизы Ринны, 24-летняя модель Амелия Грей Хэмлин опубликовала в соцсетях откровенные снимки.

