Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:03, 15 декабря 2025

Дочь популярной телеведущей обнажила грудь перед камерой

Дочь телеведущей Лизы Ринны Амелия Грей показала откровенное фото
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @ameliagray

Американская модель Амелия Грей Хэмлин показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь популярной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала перед камерой, стоя на фоне занавески. Она позировала с обнаженной грудью, которую прикрывала руками в кожаных перчатках с металлическими заклепками и цепями.

Кроме того, 24-летняя наследница артистов надела черные кожаные брюки и солнцезащитные очки и распустила гладко уложенные волосы, разделенные на прямой пробор.

Ранее в декабре Амелия Грей Хэмлин в прозрачных трусах нагнулась перед камерой.

