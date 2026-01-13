Реклама

17:41, 13 января 2026

Экс-жена Андрея Аршавина раскрыла причину разрушения носа

Модель Казьмина призналась, что увлечение инъекциями и стресс разрушили ее нос
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Экс-жена российского футболиста Андрея Аршавина модель Алиса Казьмина раскрыла причину разрушения носа. Ее комментарий публикует StarHit.

43-летняя манекенщица рассказала, что организм не справился с инфекцией и стрессом, возникшим на фоне развода. Кроме того, увлечение инъекциями также сыграли роль в разрушении носа. «Я сама виновата. Не нужно было увлекаться лишними инъекциями, особенно в области хрящей. У меня начался некротический процесс, хрящевые ткани просто растворялись», — объяснила она.

Также оказалось, что бывшая супруга известного футболиста в течение длительного времени не могла понять, что происходит с ее внешностью. «Когда меня экстренно положили на операцию, доктор сказал: "Еще чуть-чуть, и вы бы погибли". Когда я проснулась после операции, внутри уже половины носа не было, а снаружи был лепесток», — призналась Казьмина.

После неудачной операции по пересадке кожи со лба на нос знаменитость впала в депрессию. «Я была на дне, случилась депрессия. Я почти год пролежала в кровати, не вставая, вплоть до того, что не переворачивалась на второй бок», — заключила манекенщица.

В декабре прошлого года Алиса Казьмина рассказала о состоянии после курса по восстановлению носа.

