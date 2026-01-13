Реклама

Мир
13:06, 13 января 2026МирЭксклюзив

Европе предрекли войну между странами ЕС

Политолог Оленченко: Подготовка к войне в Европе приводит к внутренней войне
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Maffei / Shutterstock / Fotodom  

Подготовка к войне в Европе может привести к конфликту между странами Европейского союза (ЕС), а затем и с Россией, считает политолог, специалист по Европе Владимир Оленченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Подготовка к войне в Европе приводит прежде всего к войне в Европе, а не к войне Европы с кем-то. Сейчас мы видим, что пытаются придать всем военным приготовлениям антироссийский характер, но такой же мы наблюдали и в ходе подготовки к Первой мировой войне и в ходе Второй мировой войны. У меня закрадывается мысль, что подготовка Европы к войне может привести к дележу в Европе», — сказал Оленченко.

По его мнению, первый признак этого — запрос на Гренландию со стороны США. Кроме того, в самой Европе существует большое количество претензий друг к другу. Он выразил опасения в том, что увлечение милитаризмом в Европейском союзе и перестройка на военные рельсы может привести к внутриевропейской войне. Спусковым крючком для возможной войны может послужить внутриполитическая ситуация в этих странах, которая на сегодняшний день напряженная, уточнил он. Победившая сторона впоследствии может попытаться напасть на Россию, добавил политолог.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией. По его словам, конфликт может начаться в 2030 году. Как считает министр, вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента.

