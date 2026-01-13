Фигурантке дела о гибели в московской клинике блогерши из Италии предъявят новое обвинение

Обвиняемой по делу о гибели в московской клинике блогерши из Италии Юлии Бурцевой предъявят новое обвинение. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что обвиняемая — врач-самоучка. Она проводила Бурцевой процедуру по увеличению ягодиц. Женщине вменили статью 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Все произошло 4 января в московской клинике. Тогда во время процедуры в элитной клинике у нее развился анафилактический шок. Бурцеву экстренно госпитализировали в критическом состоянии, но врачам не удалось ее спасти.