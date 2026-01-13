Реклама

25-летнего участника шоу нашли без признаков жизни

Участника шоу «Секретная история» Майкона Дугласа нашли без признаков жизни
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @juicyrasta

Участника восьмого сезона португальского шоу «Секретная история» (Secret Story) Майкона Дугласа обнаружили без признаков жизни через неделю после исчезновения. Об этом сообщает People.

Дуглас пропал без вести 31 декабря. Он покинул бар в португальском городе Назаре и отправился домой. На следующий день машина 25-летнего участника шоу была найдена затонувшей недалеко от маяка. 7 января рядом с этим местом обнаружили его тело.

В настоящее время местная полиция расследует обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что американского YouTube-блогера Дэвида Адама Уильямса, известного как Adam the Woo, нашли дома без признаков жизни. Ему был 51 год.

«Секретная история» — португальская версия одноименного французского реалити-шоу. Участники передачи на протяжении нескольких недель живут в доме, изолированном от внешнего мира, и пытаются раскрыть тайны друг друга.

