17:20, 13 января 2026

Соведущий Малышевой провалился под лед и отморозил ногу

Малышева рассказала, что Гандельман в Европе провалился под лед и отморозил ногу
Олег Давыдов
Кадр: передача «Жить здорово!» / Первый канал

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что однажды ее коллега по программе «Жить здорово!» на Первом канале Герман Гандельман провалился под лед и отморозил ногу. Подробностями истории она поделилась в эфире передачи, запись которой доступна на сайте телеканала.

Малышева отметила, что инцидент произошел, когда Гандельман отправился в Европу кататься на лыжах. «Я ему сказала: "Поклянись, что не полезешь в горы. Поклянись". Он мне сказал: "Я тебе клянусь". Он всегда честный, он всегда держит слово. Потом он мне звонит и говорит: "Я обморожен. У меня что-то удалили. (...) Я пошел гулять, провалился в какое-то озеро, вылез без одного башмака". И дальше несколько часов с одной босой ногой в носке он топал», — вспомнила она, говоря о коллеге.

Телеведущая добавила, что из-за сильного обморожения ее соведущему удалили часть мягких тканей ноги.

Ранее сообщалось, что Малышеву в эфире программы «Жить здорово!» заперли в бочке. Она попросила коллег помочь ей выйти, но те не захотели сразу ее выпускать.

