21:49, 13 января 2026

Генсек НАТО сменил цель Киева в конфликте с победы на выживание

Александра Синицына
Фото: Antonio Bronic / Reuters

В НАТО больше не требуют от Украины победы в конфликте. После недавного удара по территории республики российским ракетным комплексом (РК) «Орешник» генсек Североатлантического альянса Марк Рютте сменил цель для Киева с «победить» на «выжить», он сказал об этом в ходе выступления на форуме, которое транслировалось на YouTube-канале NATO News.

До этого момента в каждой своей речи генеральный секретарь альянса все время повторял, что Киев должен победить в конфликте.

«Мы это [военная помощь Украине] делаем, потому что ваша борьба — это наша борьба, вы … вы должны выжить в этой войне», — сказал Рютте. После модератор уточнил у него: «То есть, вы теперь говорите не "победить", а "выжить"?» Однако генсек НАТО уклонился от ответа и заговорил о задаче западных стран «привести Украину сильной за стол переговоров».

Ранее Рютте заявлял, что удар «Орешником» по Львову является сигналом для НАТО, чтобы альянс отказался от поддержки Киева. Однако этого не произойдет, заверил генсек альянса.

