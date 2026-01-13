Реклама

07:05, 13 января 2026Из жизни

Голая женщина выскочила на холодную улицу на глазах у множества прохожих

В Тайване женщина сбросила одежду и выскочила на улицу на глазах у прохожих
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Taiwan SETNEWS Live Channel / YouTube

В Тайване голая женщина выскочила из автомобиля после ссоры с возлюбленным. Об этом сообщает издание AsiaOne.

40-летняя Чжэн поспорила с 38-летним Чэнем, когда они ехали на машине к нему домой. Поводом для ссоры стали разногласия по поводу болезни ее сына от первого брака, финансов и эмоциональной поддержки.

Распалившись, женщина сбросила одежду и, несмотря на холодную погоду, выпрыгнула из автомобиля на улицу. Это произошло на глазах многочисленных прохожих и водителей. Очевидцы немедленно вызвали дорожную полицию.

Сотрудники правоохранительных органов уговорили Чжэн надеть куртку. Медики, осматривавшие женщину, посчитали, что ее состояние нестабильно, и доставили ее в больницу. Чэня доставили в отделение полиции для дачи показаний. Мужчина вел себя спокойно, следов алкоголя или наркотиков у него не выявили, запрещенных предметов в машине не нашли.

Ранее сообщалось, что в Тайване голая 50-летняя женщина прибежала в магазин и попросила сотрудников о помощи. Она пояснила, что ее полоснул ножом по горлу 54-летний возлюбленный.

